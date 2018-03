Assunção Cristas precisa de um novo secretário-geral

Sobre o CDS, também gostei do congresso mas também gosto de factos. E há um facto de que poucos falam, até porque convém não falar, que é a dialética entre duas variáveis distintas dentro do próprio CDS: por um lado, “o partido”, por outro, “a Assunção”. O facto não é novo – existe, aliás, desde o início da liderança de ​Cristas –, mas a sua relevância é tanta quanto mais o quiserem desvalorizar.

O exemplo mais recente disso mesmo passou-se na concelhia do Porto. Pela capital, ninguém esperava que uma lista com apoio tão evidente da direção – tanto apoio, imagine-se, que um secretário-geral adjunto era candidato – perdesse para uma lista com o apoio de céticos tão substanciais. No Caldas, ninguém esperava. Uma semana depois de um congresso de sucesso mediático e nula oposição interna, a recém-consagrada liderança chocou de frente com uma realidade menos simpática. Depois de umas autárquicas em que a vitória em Lisboa anestesiou a inércia restante, a tal dialética entre “a Assunção” e “o partido” sobressaiu. Ora, se é legítimo que a presidente do CDS tenha outras prioridades como o trabalho parlamentar, a Câmara de Lisboa ou o “Ouvir Portugal”, é óbvio que precisa de alguém que tome conte das demais estruturas perante a sua distância. Para Assunção, ao contrário de quem lhe antecedeu, não querer saber do “aparelho” é preciso alguém que o conheça e esteja presente. Pedro Morais Soares não está.

O presidente da Junta de Freguesia de Cascais, provavelmente um dos políticos mais populares junto de quem o elege, não tem dado conta do recado como secretário-geral. Há estruturas distritais eleitas à margem da sede nacional, militantes que não sabem sequer “qual é a lista oficial” e surpresas desagradáveis como a ocorrida a semana passada no Porto. Sem querer tirar mérito local a Morais Soares, que trouxe para o CDS várias pessoas que nunca no CDS haviam votado, é preciso dizer que há algo que não está a funcionar. Com a linha menos ideológica – e assim menos mobilizadora de bases – que a direção atual escolheu, desconsiderar atenções redobradas às estruturas do partido é pouco prudente, sobretudo quando a representatividade dessas estruturas nas listas eleitorais tem sido continuamente substituída por nomes independentes.

Mas, para que fique claro, este texto não corresponde a uma crítica do foro político. Simpatizo tanto com Assunção Cristas quanto com a ambição de Assunção Cristas. Não há mal nenhum em personificar a liderança de um partido desde que não se esqueça o partido que se está a liderar. Caso contrário, acabamos, sozinhos, a personificar 5% em eleições.