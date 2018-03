Dezenas de pessoas reunidas hoje em Lisboa para exigir a "libertação dos presos políticos" da Catalunha

Várias pessoas concentraram-se esta segunda-feira, em Lisboa, junto ao Consulado espanhol, de forma a exigir a "libertação dos presos políticos" da Catalunha, algo que consideram uma "judicialização" dos acontecimentos.

"Defendemos a libertação dos presos políticos, pelo facto não ter fundamento jurídico nas acusações e o nosso comité nasce da indignação de catalães e portugueses com ligações à Catalunha. Depois do que aconteceu na sexta-feira, resolvemos convocar esta concentração", dclarou Catarina Oliveira, do recém-criado Comité de Defesa da República da Catalunha, em, Lisboa.

As várias dezenas de manisfestantes traziam consigo faixas e cartazes, onde defendiam a “Liberdade dos Presos Políticos”, entoando ao mesmo tempo vários cânticos de apoio a Puigdemont e pedindo ainda a demissão de Mariano Rajoy.