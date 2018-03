Criptomoedas. Twitter fecha a porta à publicidade

O Twitter anunciou que, à semelhança do que já aconteceu com a Google e com o Facebook, vai ser banida a publicidade a criptomoedas. A intenção é conseguir proteger os utilizadores de possíveis fraudes.

Em entrevista à CNBC, um porta-voz da plataforma explica: "Estamos comprometidos em garantir a segurança da comunidade do Twitter. Por isso, adicionámos uma nova política relacionada à publicidade de criptomoedas”.

A grande adesão às criptomoedas conduziu a grande entusiasmo, mas também a esquemas fraudulentos por não haver regulamentação.

Recorde-se que se chegaram a multiplicar contas falsas que prometiam prémios em moedas virtuais.

Bitcoin. A face mais visível

O i fez uma lista de perguntas que acredita poderem ser dúvidas de muitos. Desde a paternidade da moeda, à digitalização do dinheiro, passando pela segurança e possibilidade de fazer depósitos nos bancos convencionais, até ao cenário de ver a famosa cirptomoeda a desvalorizar até zero, como aconteceu com muitas ações após o crash da bolsa de Nova Iorque em 1929. Deixamos aqui algumas:

Quem é o pai da Bitcoin?

A origem desta moeda virtual foi sempre um mistério e continua a ser alvo de especulação. Ainda hoje não é clara a sua paternidade. Em maio de 2016, Craig Wright, então com 44 anos, garantiu ter criado a moeda virtual. De acordo com a BBC, foram apresentadas provas que atestam a veracidade das declarações de Craig, que apareceu nesta altura como sendo o inventor do mecanismo financeiro. Em entrevista, o empresário garantiu que não quer fama e explicou os motivos desta revelação, feita tantos anos depois da criação da moeda virtual. Wright sublinha que a decisão não foi uma escolha e lamenta ter sido forçado a fazê-lo: “Eu realmente não queria ser o rosto de nada. Preferia não fazer isto. Quero trabalhar, quero continuar a fazer o que quero fazer. Não quero dinheiro. Não quero fama. Não quero adoração. Só quero ser deixado em paz.” No entanto, há um outro nome que tem sido associado a esta moeda. Vários sites ligados à tecnologia falam de Satoshi Nakamoto, ainda que nada se saiba sobre a nacionalidade. De acordo com algumas publicações da área, o sistema monetário digital existe desde o final de 1990, mas só começou a ter mais força em 2008, com nome Nakamoto associado. De quem se trata? Há quem diga que existe realmente, há quem diga que é pseudónimo, correspondendo a verdadeira identidade a Nick Szabo ou Hal Finney. Quando Craig Whight declarou ser o “pai” desta moeda, disse que Satoshi Nakamoto era apenas um pseudónimo.

Podem chegar a valer zero?

As questões em torno do que pode ou não acontecer começam a multiplicar-se. Alguns questionam se as bitcoins podem desvalorizar até zero, como aconteceu com muitas ações após o crash da bolsa de Nova Iorque em 1929. A 25 de dezembro de 2017, o Morgan Stanley, o terceiro maior banco de investimento do mercado financeiro global, afirmava que o futuro da bitcoin poderia vir a ser zero. Um analista ligado a este banco afirmava que é difícil justificar o valor do bitcoin e que este poderia chegar a zero em algum momento.

É vulnerável a hackers?

Há quem alerte para a possibilidade de uma repetição do “WannaCry” em 2018. Este foi um vírus que assustou pessoas e deixou empresas sem saber como se proteger de “hackers”. Alguns especialistas defendem que poderá haver “réplicas” este ano. De acordo com a página da moeda digital, “é preciso dizer que um conjunto completo de boas práticas e soluções de segurança intuitivas são necessárias para dar aos usuários uma melhor proteção do seu dinheiro, e para reduzir o risco geral de roubo e perda. Ao longo dos últimos anos, esses recursos de segurança desenvolveram rapidamente, como criptografia de carteira, carteiras offline, carteiras de hardware e transações multi-assinatura”.

Digitalizar o euro e o dólar?

Muito se tem falado da valorização e da desvalorização desta e de outras moedas digitais. Mas há, avisam os economistas, outras questões a ter em conta. A digitalização do dinheiro é uma delas. Ao i, Filipe Garcia explica que são três as dimensões a ter em consideração: a digitalização do dinheiro, a tecnologia que está por trás e ainda a separação entre a existência de moedas e estados. Sendo esta última, de acordo com o economista, a mais complicada porque tem a ver com o facto de estas moedas serem descentralizadas na origem. “Não estão ligadas a nenhum país ou governo”, sublinha. Mas 2018 será decisivo porque se desenhará “o futuro das criptomoedas” e relembra que será apresentada uma solução comum da Alemanha e da França para as criptomoedas. Recorde-se que Paris e Berlim já fizeram saber que vão apresentar propostas comuns sobre a união bancária e a convergência fiscal. Entre março e junho vão ser discutidas medidas para uma maior integração na zona euro. E há prazos para encerrar um acordo sobre esta reforma: “finais de 2018”.