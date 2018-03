Reabilitação urbana cresce em fevereiro

O nível de atividade do mercado da reabilitação urbana subiu 38,3% em fevereiro, em termos homólogos, intensificando a tendência de crescimento dos últimos meses. A informação foi revelada no Inquérito Mensal à Reabilitação Urbana realizado pela Associação dos Industriais da Construção Civil e Obras Públicas (AICCOPN) aos empresários do setor da construção.

Na carteira de encomendas registou-se um aumento ainda mais expressivo de 71,7%, em termos homólogos. Segundo a AICCOPN, “esta variação resulta em grande medida do mau desempenho deste indicador em fevereiro de 2017, uma vez que o crescimento face ao mês anterior foi de 3,6%, verificando-se uma estabilização em torno dos valores médios dos últimos meses”.

A produção contratada em meses, ou seja o tempo assegurado de laboração a um ritmo normal de produção, fixou-se em 8 meses, o que, apesar de representar uma queda mensal, traduz uma subida de 26,6% face ao observado no mesmo mês do ano anterior.