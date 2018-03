Património. 110 mil euros para calçada portuguesa continuar a caminho do mundial

Os “bonecos de Estremoz”, feitos em barro, foram classificados Património Cultural Imaterial da Humanidade em 2017. Esta arte juntou-se assim a outros 22 símbolos como a Torre de Belém, o Mosteiro da Batalha ou o Convento de Cristo.

Agora, chegou a altura de tentar a candidatura da calçada portuguesa. O debate da proposta que prevê atribuir 110 mil euros para aplicar na candidatura vai acontecer esta quarta-feira.

De acordo com a Lusa, que teve acesso à proposta, a candidatura “constitui um instrumento muito interessante para assegurar o evidente interesse público local subjacente à proteção, promoção e valorização da calçada portuguesa enquanto património cultural da cidade de Lisboa”.

Já em setembro do ano passado, muitos alertavam para a necessidade de haver várias entidades públicas e privadas envolvidas nesta candidatura. A ideia era fazer com que a candidatura não fosse apenas do município. Afinal, há muito que esta calçada ultrapassou barreiras nacionais.

Petição em 2014

Em 2014, a calçada portuguesa foi protagonista de uma petição pública ora usa do Plano de Acessibilidade Pedonal.

Por esta altura, o MyiArts, entidade de apoio às artes, cultura e turismo, dava conhecimento da criação de uma petição contra a retirada da calçada portuguesa aprovada em fevereiro pela Assembleia Municipal de Lisboa.

“Trata-se de um crime contra a cultura portuguesa. Um pedaço de história que é de todos e de cada um, um cartão-de-visita a quem vem à capital portuguesa”, refere o MyiArts, em comunicado.

O MyiArts reclamava que uma medida como esta era “inaceitável, pois vai contra a preservação do património cultural da cidade de Lisboa”, sugerindo “a implementação de mecanismos que preservem este pedaço de História”.