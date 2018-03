Morreu Stéphane Audran

A atriz francesa morreu esta terça-feira, aos 85 anos, informou o seu filho e também ator, Thomas Chabrol.

Stéphane Audran, a atriz “fétiche” de Claude Chabrol, teve a sua carreira marcada por vários papéis importantes na década de 70, com filmes como "O carniceiro" e "Núpcias vermelhas", de Claude Chabrol, e ainda "O charme discreto da burguesia", de Luis Buñuel - vencedor do Óscar para melhor filme estrangeiro em 1973.

Audran nasceu a 8 de novembro de 1932, em Versailles, e foi casada com Jean-Louis Trintignant, entre 1954 e 1956, e com Claude Chabrol, entre 1964 e 1980, e com