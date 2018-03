TAP cancela 36 voos sem apresentar justificações

A companhia aérea TAP já cancelou, desde as 07h de segunda-feira, 36 voos de e para o aeroporto de Lisboa, de acordo com informações na página da ANA-Aeroportos de Portugal. No entanto, a companhia não apresenta, até ao momento, quaisquer justificações para estes cancelamentos, apenas “lamenta” a situação.

A Agência Lusa questionou a transportadora sobre os motivos para estas dezenas de cancelamentos, situação que a RTP já havia noticiado no passado sábado, mas não obteve ainda resposta.

“A RTP sabe que os pilotos da TAP estão a seguir à risca o que diz o Acordo da Empresa em relação às horas de descanso”, nesta posição que seria mantida até ontem, segunda-feira.

A Lusa contactou na segunda-feira fonte oficial do Sindicato dos Pilotos da Aviação Civil (SPAC) sobre a alegada recusa dos pilotos trabalharem em dias de folga e de descanso semanal, mas não há ainda qualquer comentário relativamente a essa iniciativa.

A “TAP lamenta os cancelamentos e está a atuar para minimizar os impactos junto dos seus passageiros”, disse a compahnhia, em resposta enviada à Lusa.