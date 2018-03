Sabe por que razão deve visitar Lisboa? Espanhóis explicam

O jornal espanhol revela por que razão devem as pessoas visitar Lisboa e apresenta um roteiro pela capital de Portugal.

Que Portugal está na moda já toda a gente sabe, mas nem assim param de chegar elogios a Lisboa e várias razões para a visitar ao longo deste ano. O El País elaborou uma lista de várias coisas para se fazer na capital portuguesa, destacando inúmeros monumentos, ruas e experiências a realizar durante a sua visita.

A publicação destaca a Ponte 25 de Abril, nomeadamente a sua imponente arquitetura e design, assim como o Pilar 7, o mais recente elevador transparente que permite ter uma vista sobre a cidade. Vista essa que é, de acordo com o El País, uma vista “soberba”.

A simples beleza da cidade é também alvo de destaque, os passeios que se podem fazer, seja da Praça do Comércio à Torre de Belém. A publicação também não esquece a vida noturna que Lisboa oferece aos turistas e mesmo aos seus próprios habitantes.

O jornal elabora várias características da cidade: “as cores das casas, os passeios típicos, os miradouros, as estações fluviais com os azulejos de Almada Negreiros, o museu dos Coches, o museu de Arte Antiga e o museu de Arte, Arquitetura e Tecnologia (MAAT)” e ainda “a imponência e atração inigualável do Mosteiro dos Jerónimos e de Belém”.

A paisagem que o Tejo dá à capital portuguesa também não é esquecida. “De manhã prateado, de tarde dourado”.

O autor do artigo espanhol refere ainda que não se pode perder o trajeto do elétrico 28, sendo este o seu preferido: desde a Estrela ao Castelo de São Jorge, até à Graça. Relativamente à gastronomia portuguesa, o espanhol destaca ‘A Tentadora’, que representa “a Lisboa pura, um lugar autêntico e emblemático”, com preços e comida ambos reconfortantes.

Há, no entanto, uma surpresa. O El País refere na sua publicação o cemitério dos Prazeres, caracterizando-o como um local “calmo, tranquilo, lindo e pleno de histórias mudas”.

Leia aqui o artigo original