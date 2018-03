Empresas portuguesas preveem criar mais emprego

As empresas preveem contratar mais trabalhadores já esta primavera. A previsão é aumentar mais 14% a criação líquida de emprego, subida que segue “em linha com o registado no trimestre anterior e ligeiramente melhor do que o registado no trimestre homólogo”. Os dados foram revelados por um estudo da ManpowerGroup.

Esta percentagem tem em conta os empregadores que afirmaram querer aumentar (16%) e reduzir (2%) o número de colaboradores no ManpowerGroup Employment Outlook Survey, inquérito feito a 626 empresas portuguesas para perceber “quais as alterações que [as companhias] preveem para o emprego na sua região” entre abril e junho, em comparação com o atual trimestre. Por seu lado, 77% das empresas questionadas não projetou alterações nos níveis de contratação.

No que diz respeito aos setores de atividade, o que apresenta maior projeção para a criação líquida de emprego é o setor de restauração e hotelaria, com uma previsão de 29%, seguindo-se as áreas dos transportes, logística e comunicações (22%), da agricultura, florestas e pescas (19%), das finanças, seguros, imobiliário e serviços (18%), o setor público (14%) e a indústria (12%).

“Por oposição, o setor com a projeção mais cautelosa é o do comércio grossista e retalhista, com uma previsão de 5%”, precisa o ManpowerGroup, acrescentando que “em cinco dos nove setores são apontadas melhorias nos níveis de contratação face ao trimestre anterior”.

Já a nível geográfico, as empresas do norte, centro e sul antecipam aumentos na contratação nos próximos três meses, sendo que as melhores perspetivas “são as dos empregadores a sul, que apontam uma criação líquida de emprego de 18%”. Nas restantes – centro e norte – estão previstos aumentos de 13%.