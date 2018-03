Portugal vai chamar o embaixador português em Moscovo

"Tomámos boa nota e em consideração decisões que os países mais próximos, amigos e aliados, foram tomando e decidimos hoje chamar o embaixador português em Moscovo para consultas", disse esta noite, à RTP, o Ministro dos Negócios Estrangeiros, Augusto Santos Silva.

Santos Silva explicou também que, na sequência da expulsão dos diplomatas russos de vários países da União Europeia e da NATO, há agora a necessidade de arranjar um equilíbrio entre "a firmeza e o diálogo com a Rússia".

Em causa está, recorde-se, o alegado envenenamento por parte de Moscovo do ex-espião russo, Serguei Skripal.

"Alinhando a nossa posição bilateral com a própria posição da União Europeia. Este é um processo que ainda está provavelmente no seu início, é preciso evitar qualquer lógica de escalada. Como o secretário-geral da NATO hoje disse, é preciso mostrar firmeza perante a Rússia, mas ao mesmo tempo manter diálogo político com a Rússia. Essa é orientação de Portugal.", concluiu o ministro.