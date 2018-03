Colégios GPS. MP quer que ex-governante devolva mais de 220 mil euros ao Estado

José Manuel Canavarro está acusado de corrupção passiva por alegadamente ter favorecido financeiramente colégios do grupo GPS. Ex-secretário de Estado Adjunto e da Administração Educativa do governo de Santana Lopes diz que “acusação não tem qualquer fundamento”

O Ministério Público quer que o ex-secretário de Estado Adjunto e da Administração Educativa, José Manuel Canavarro – do governo de Santana Lopes – devolva mais de 220 mil euros (223.701,57 euros), que terá recebido indevidamente. Em causa está um alegado esquema de corrupção no grupo GPS, que detém 15 colégios e que terá usado indevidamente mais de 30 milhões de euros dos cofres do Estado.

Ao i o ex-governante acusado de corrupção passiva neste caso já fez saber que vai a pedir a abertura de instrução, para tentar evitar ir a julgamento. Isto porque, alega José Manuel Canavarro, a “acusação não tem qualquer fundamento”.

Entre 2005 e 2013 o grupo GPS (Gestão e Participações Sociais) recebeu mais de 300 milhões de euros do Ministério da Educação, através de contratos de associação – que financia turmas em escolas privadas em zonas onde não há resposta suficiente de escola pública – parte destes recursos terão sido desviados para pagar viagens, refeições, mobília, carros e outros bens. Os cinco administradores do grupo estão acusados de crimes como corrupção ativa, peculato, falsificação de documentos, burla qualificada e abuso de confiança qualificado.

