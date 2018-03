França presta homenagem a polícia que morreu no ataque

Polícia trocou de lugar com um refém

Esta quarta-feira, a França irá prestar uma homenagem ao polícia que trocou de lugar com um refém no ataque que ocorreu a semana passada em Trèbes, na França.

“O tenente-coronel Arnaud Beltrame tombou como um herói para pôr termo ao atentado terrorista”, afirmou Emmanuel Macron, presidente francês, depois de anunciar a homenagem.

A cerimónia será aberta ao público e irá decorrer pelas 11h30 locais no pátio do Hotel des Invalides, Paris.

O atentado, que decorreu na passada sexta-feira, provocou quatro mortos e 12 feridos. O atacante antes de se ter barricado no supermercado, roubou um carro, matando o passageiro e acabando por ferir o condutor. Durante a tomada dos reféns, no supermercado, provocou duas vítimas mortais e, o polícia propôs trocar de lugar com uma mulher.

O polícia, que foi ferido a tiro e esfaqueado, acabou por morrer no sábado.