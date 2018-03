Jovens trabalhadores protestam contra precariedade

Esta quarta-feira, os jovens trabalhadores vão paras as ruas de Lisboa num protesto, organizado pela CGP, contra a precariedade e os salários baixos. O protesto começará às 15h no Cais do Sodré e andará pelas ruas da capital até à Assembleia da República.

Segundo João Barreiros, coordenador da Interjovem, é esperada “uma grande participação de trabalhadores” na mainifestação. “Os jovens trabalhadores são os mais afetados pela precariedade, mas também pelos baixos salários”, sublinhou.

No dia em que se assinala o Dia Nacional da Juventude, os jovens exigem “o fim das normas gravosas do Código do Trabalho”, que “a cada posto de trabalho corresponda um vínculo de trabalho efetivo” e ainda “o fim da subcontratação e do aluguer de mão-de-obra, seja no público ou no privado”.