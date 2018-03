Pescador gravemente ferido em Viana do Castelo

Esta quarta-feira, um pescador ficou gravemente ferido na sequência de um acidente de trabalho quando estava a bordo de um barco que estava no largo de Viana do Castelo.

Raul Risso, capitão do porto e comandante da Polícia Marítima de Viana do Castelo, referiu à Lusa que o homem sofreu “lesões na mão direita quando se preparava para lançar as artes de pesca ao mar”.

A mesma fonte adiantou ainda que depois do acidente o homem foi assistido pelo INEM e levado para o Hospital de Santa Luzia.