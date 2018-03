Haitong Bank com prejuízos de 130 milhões em 2017

O Haitong Bank, antigo BES Investimento, agravou os prejuízos no ano passado em 35,4% ao registar perdas de 130,18 milhões de euros, revelou à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM). A queda de 13,2% da margem financeira, de 57,1 para 49,5 milhões de euros, bem como os prejuízos de 29,2 milhões de euros nas operações de mercados influenciaram este resultado.

O produto bancário consolidado diminuiu 24,2% para 76,67 milhões no ano passado, apesar do aumento de 65% das comissões, para 56,3 milhões de euros. Também os custos operacionais penalizaram o desempenho da instituição, aumentando 5,5% para 126,1 milhões.

"Desde a nossa entrada em funções, no quarto trimestre de 2017, o Haitong Bank tem registado consistentemente resultados operacionais mensais positivos. Até ao momento, os sinais recebidos são encorajadores, sobretudo a melhoria por parte da S&P do 'outlook' do 'rating' do banco, de negativo para estável. Embora estejamos plenamente conscientes dos grandes desafios que nos esperam, estes sinais demonstram que estamos no caminho certo", revela a casa de investimento.

E garante que o banco entrou em 2018 "numa posição muito mais forte, a partir da qual o Haitong Bank terá certamente todas as condições para crescer e atingir o seu potencial pleno".