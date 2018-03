Vai viajar de carro no período da Páscoa? GNR diz-lhe quais são as melhores horas para o fazer

Está a pensar fazer uma viagem de carro durante o período da Páscoa? A GNR pode ajudá-lo a planear a sua viagem.

"Para que possa planear a sua viagem com antecedência, partilhamos informação, com base na experiência de anos anteriores, relativa aos períodos em que é expectável um menor ou maior tráfego", pode ler-se no Facebook.

É normal que durante este período haja um aumento significativo do trânsito, devido às deslocações de várias pessoas para a sua terra natal.

"Para contribuirmos para a segurança da sua viagem, a GNR vai patrulhar as estradas com maior intensidade de tráfego, com particular incidência nos troços mais propensos à ocorrência de acidentes", relembra a GNR.

Veja quais são as melhores horas para viajar neste período.