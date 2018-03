R Kelly acusado de treinar adolescente para ser “animal de estimação sexual”

O autor de “I Believe I Can Fly” está a ser acusado de abusar de jovens.

As revelações foram feitas por Kitti Jones, antiga namorada de R Kelly, num documentário da BBC3 intitulado “R Kelly: Sexo, Raparigas e Cassetes”.

No documentário, Kitti Jones diz que R Kelly treinava menores para que fossem “animais de estimação sexuais”. A própria confessa que, durante os dois anos de namoro, chegou a ser forçada a ter sexo com ele e com outras pessoas em pelo menos dez ocasiões numa “masmorra de sexo”, cita o jornal The Guardian.

“Fui apresentada a uma rapariga que ele disse ter treinado desde os 14 anos, foram essas as suas palavras”, acrescentou Kitti Jones.

Kitti Jones revelou ainda que, ao ver a jovem, percebeu que estava também ela a ser treinada: “Foi aí que se fez luz na minha cabeça, ele estava a treinar-me para me tornar num dos seus animais de estimação. Ele trata-as assim, por animais de estimação”.

Já no ano passado R Kelly tinha sido acusado de ser líder de um culto sexual onde fazia uma “lavagem cerebral” a várias jovens. O cantor nega todas as acusações.