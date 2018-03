TAP. Passageiros afetados pelos cancelamentos podem receber até 600 euros

A companhia aérea tem enfrentado questões relacionadas com as condições de trabalho dos tripulantes. Mas não só.

Desde o início da semana, também o descontentamento dos pilotos levou ao cancelamento de vários voos. Ao i, fonte próxima da transportadora diz que bastou os pilotos cumprirem à risca as regras referentes às horas de descanso. “Não é uma greve. Mas mostra que basta passar uns dias a cumprir à risca o Acordo de Empresa e são cancelados voos. Por aqui, já dá para ver a falta de competência da empresa”.

Apesar de a medida ter sido implementada apenas por uns dias, os pilotos não escondem que pode voltar a acontecer e dizem ser necessário pensar em compensações para o trabalho que é feito em dias de folga: “Há anos que não somos aumentados e é preciso ver que sem aviadores não há aviação. Para já, o cenário é este, mas pode haver agravamento das medidas”. Em resposta, a empresa diz lamentar a situação e garante estar “a atuar para minimizar os impactos junto dos seus passageiros”.

A verdade é que os passageiros afetados por estes cancelamentos podem receber compensações que chegam aos 600 euros.

A plataforma explica que, "caso a companhia aérea não tenha informado os passageiros sobre o cancelamento com 14 dias de antecedência, estes podem ficar elegíveis para receber uma compensação". No entanto, mesmo que tenha informado com menos dias, nem sempre há pagamento de indemnizações porque existe a possibilidade de alteração de rota de um voo alternativo.

De acordo com a AirHelp, têm de ser tidos em conta os seguintes critérios:

Aviso prévio Requisitos de alteração de rota 14 dias Nenhum 7 – 13 dias Voo alternativo a partir não mais de 2 horas antes e a chegar menos de 4 horas após o voo original Menos de 7 dias Voo alternativo a partir não mais de 1 hora antes e a chegar menos de 2 horas após o voo original

De acordo com a plataforma AirHelp, esta é a base para perceber se há ou não direito a reclamar:

- Sempre que o voo afetado parte de um aeroporto na UE está abrangido pelo regulamento CE 261. Se o voo partir de outros lugares, mas o destino for na UE, a abrangência depende da companhia aérea – tratando-se de uma companhia europeia está coberto.

- Podem ter direito a compensações os passageiros afetados por atrasos, cancelamentos ou impedimentos de embarque. Para tal, o aeroporto de partida deve estar dentro da UE ou a transportadora aérea estar sediada na UE e aterrar na UE.

- As compensações podem variar entre 125 € e 600 € por passageiro, consoante a distância do voo, a causa da perturbação e o número de horas em atraso na chegada. Todas as compensações podem ser reivindicadas num prazo de três anos após a ocorrência da perturbação.