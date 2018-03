Lisboa. Sub-procurador da República brasileiro fala da Operação Lava Jato na Faculdade de Direito

O subprocurador-geral da República do Brasil Alcides Martins estará esta sexta-feira na Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa. O evento começa às 14h e o magistrado começará por fazer uma intervenção sobre a Operação Lava Jato.

Após a apresentação do magistrado – que é um dos oito membros do Conselho Superior do Ministério Público - haverá um debate com juízes e procuradores daquele país e espaço para perguntas do público.

Alcides Martins nasceu em Portugal e estudou nas Universidades do Estado do Rio de Janeiro e de Coimbra, sendo um dos magistrados mais antigos do Ministério Público brasileiro.

O evento, aberto ao público, tem entrada gratuita e acontece no âmbito do Seminário Internacional Global Mediation 2018, que começou na última terça feira e se centra essencialmente no tema Mediação e o Direito Bancário.