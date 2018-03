Rússia. Afinal, o tamanho conta!

Depois de a sua secretária de Estado ter ficado pelo argumento do “tamanho” das embaixadas como justificação, vai Santos Silva ao parlamento. E Portugal ainda pode vir a expulsar diplomatas russos

Nem Guterres, nem geringonça. Afinal, é uma questão de tamanhos. Ontem, o governo, na voz da sua secretária de Estado para os Assuntos Europeus, fez saber que o “pragmatismo” que levou Portugal a excluir-se da iniciativa de expulsão de diplomatas russos teve a ver com receio da resposta (entretanto já anunciada) do Kremlin.

Ana Paula Zacarias, em audição, explicitou: “A Espanha, a França ou a Itália, que são países com que temos muita identificação neste tipo de medidas, têm embaixadas que são o triplo ou o quádruplo da nossa!”

Ou seja, para Zacarias, a resposta russa a Espanha, França ou Itália terá menos consequências que uma eventual resposta russa a uma embaixada com menos diplomatas, como a portuguesa. “É um aspeto pragmático”, salientou a governante do PS. “Nós temos três diplomatas em Moscovo. Se expulsamos diplomatas, ficamos sem ninguém lá”, contabilizou depois.

Um deputado da oposição, membro da Comissão dos Assuntos Europeus, preferindo manter-se anónimo, sorri ao i: “Giro. O melhor argumento do governo é que só temos três pessoas em Moscovo. Como se amanhã não se pudesse enviar mais dez portugueses para a embaixada.”

A secretária de Estado, por sua vez, socorreu-se do antes dito por Marcelo Rebelo de Sousa. “O facto de o embaixador [português] em Moscovo ter sido chamado para consultas é, como disse ontem o sr. Presidente da República, um sinal claro da nossa posição em relação a esta matéria”. O chefe de Estado havia elogiado a decisão do governo como um “aviso” e “uma decisão forte por parte do Estado português”.

Leia mais na edição impressa do i