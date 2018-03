O frio está de volta. Há dois distritos sob aviso amarelo devido à queda de neve

O IPMA colocou ainda toda a costa portuguesa sob aviso amarelo, entre as 00h00 de sexta-feira e as 12h de sábado, devido à agitação marítima.

De acordo com o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), os distritos de Vila Real e Braga estão hoje sob aviso amarelo, entre as 09h e as 21h, devido à previsão de queda de neve acima dos 800 metros.

Além disso, também toda a costa portuguesa se encontra sob aviso amarelo devido à forte agitação marítima, com ondas que podem atingir os 4 a 5 metros.

Relativamente às temperaturas, as mínimas deverão oscilar entre 1º C, em Bragança e na Guarda, e os 11º C em Faro. Já as máximas variam entre os 8ºC na Guarda e em Viseu e os 17 em Faro.