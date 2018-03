Trump demite secretário de Assuntos Veteranos através doTwitter

O presidente norte-americano Donald Trump anunciou esta quarta-feira a demissão de David Shulkin do cargo de secretário de Assuntos Veteranos através... da sua conta oficial do Twitter.

Para substituir David Shulkin, que sai após ter sido muito criticado por não ter feito, na opinião de alguns conservadores, o suficiente para privatizar a Administração de Saúde dos Veterano, Trump nomeou o seu médico pessoal, Ronny Jackson, para o cargo.

Jackson, contra-almirante na marinha norte-americana, acompanha a saúde de Trump desde 2013, tendo ficado conhecido após a conferência de imprensa que deu no mês de janeiro, onde adiantou que o presidente tinha uma "saúde excelente”

"Estou satisfeito em anunciar que pretendo nomear o respeitado Almirante Ronny L. Jackson, MD, como o novo secretário de Assuntos de Veteranos”, escreveu numa mensagem publicada naquela rede social. “Estou grato ao doutor David Shulkin pelo serviço prestado ao nosso país e aos nossos grandes veteranos”, escreveu ainda o presidente dos EUA.

Será Robert Wilkie, advogado e membro do Governo norte-americano, a assumir interinamente o cargo até Jackson tomar posse.

