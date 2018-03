Autor do famoso busto de Cristiano Ronaldo apresentou uma nova versão da escultura | VÍDEO

Emanuel Santos, o autor do famoso busto de Cristiano Ronaldo que está no aeroporto do Funchal, foi desafiado a produzir uma nova versão da escultura pelo site britânico Bleacher Report.

No vídeo, o criador revela que, inicialmente, as críticas ao seu trabalho o afetaram negativamente, assim como à sua família.

Emanuel Santos foi confrontado com a opinião de vários turistas no aeroporto da Madeira, com a larga maioria a não aprovar a obra. Depois, o escultor foi desafiado a fazer um novo busto do craque português.

Emanuel Santos acabou por fazer uma nova versão do busto de Ronaldo. O resultado está à vista.