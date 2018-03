Frases hilariantes de Carlos Carvalhal no Swansea já são uma coleção de t-shirts | VÍDEO

Frases como “metemos a carne toda no assador” ou “fizemos o West Ham dançar e foi rock and rol” deram origem a uma original coleção de t-shirts do Swansea.

Carvalhal já conquistou os ingleses. Além dos resultados pelo Swansea, o treinador português tem feito as delícias dos jornalistas nas conferências de imprensa.

Desde Ferraris e peixes, passando pelos frangos e as estatísticas. O Swansea decidiu colocar as melhores frases de Carlos Carvalhal em t-shirts a pedido de muitos dos sócios do clube.

Dentro das quatro linhas, Carvalhal também tem estado em grande. Quando chegou ao País de Gales, o Swansea estava em último e com o português subiu para o 14.º lugar.

Analogias, metáforas e pastéis A qualidade demonstrada por este Swansea em campo tem ajudado ao apogeu de Carvalhal. Mas não explica por si só a aura que já envolve o homem que falhou no Sporting, no Braga e no Besiktas, mas que ainda hoje é visto como herói no Leixões, que levou à final da Taça de Portugal enquanto disputava a II Divisão B, ou no Vitória de Setúbal, onde venceu a primeira edição de sempre da Taça da Liga.

É nas conferências de imprensa antes e depois das partidas que Carvalhal tem dado os seus shows. As analogias e metáforas utilizadas pelo treinador luso têm feito as delícias da comunicação social desportiva britânica – e nesta terça-feira tal voltou a acontecer: “Depois de marcarmos os dois golos, fechámos a casa. Fechámos as portas e todas as janelas.”

Este é apenas o exemplo mais recente. Mas há mais. Na verdade, tudo começou após a surpreendente vitória sobre o Liverpool – esse mesmo, que veio ao Dragão arrasar por completo o FC Porto. Então, Carvalhal garantiu ter dito isto aos jogadores na preparação do encontro: “O Liverpool é muito forte, um autêntico Ferrari. Mas se puserem um Ferrari no meio do trânsito de Londres às quatro da tarde, esse Ferrari não vai andar mais depressa que os outros carros.” O homem tem razão.

Depois de derrotar o Arsenal, mais uma pérola carvalhesa. “O Swansea contratou-me para fazer uma espécie de milagre. A equipa estava quase morta, quase pronta para ir para o cemitério. Agora deixámos os cuidado intensivos e talvez estejamos perto de deixar o hospital. Ainda não estamos bem, o médico ainda precisa de nos ver, mas não estamos muito longe de sair”, atirou entre risos – seus e do jornalista que o entrevistava. A meio da conferência, de resto, Carvalhal pôs toda a sala a rir quando gritou “Penálti” depois de um profissional da comunicação tropeçar.

Após novo triunfo, agora sobre o Burnley, Carvalhal surpreendeu os ingleses com uma expressão celebrizada em Portugal já na década de 80 por Quinito, um dos mais míticos treinadores do nosso futebol. Num ápice, “Metemos a carne toda no assador” passou para “We put all the meat in the barbecue”. E antes da partida, o antigo defesa do FC Porto tinha oferecido pastéis de nata aos deliciados jornalistas. Semanas depois, outra tirada perto do genial: “Estatísticas? Eu e tu vamos a um piquenique e levamos uma galinha. Eu como a galinha toda e tu nem um bocado. Porém, estatisticamente, tu comeste metade dessa galinha. É por isso que eu não ligo a estatísticas: quando lidas com pessoas, as coisas podem ser imprevisíveis.”

“Com um estilo inimitável e frases divertidas, Carvalhal já captou a atenção dos fãs de clubes para além do Swansea e do Sheffield”, referia a “BBC” num artigo de fundo sobre o treinador português, descrito como um “filósofo do futebol” – também pela afeição à obra de Descartes, que aprofundou na universidade. “Ele desempenhou um papel crucial na recuperação da equipa. Tem uma forma de trabalhar e acredita no seu plano. Se sentimos que o treinador confia na sua estratégia, vamos seguir os passos dele”, realçava André Ayew, reforço de inverno e uma das estrelas da companhia.