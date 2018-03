Sarkozy vai a tribunal no caso das escutas

O antigo presidente francês, Nicolas Sarkozy, vai a tribunal depois de ser acusado de corrupção e tráfico de influências no caso das escutas, que também envolve o seu advogado Thierry Herzog e o magistrado Gilbert Azibert, segundo avança o jornal francês Le Monde.

Poucos dias depois de ter sido detido e ouvido sobre o processo relativo ao financiamento ilegal da sua campanha, Sarkozy vai agora responder em tribunal no processo das escutas.

O processo teve origem nas escutas entre o antigo presidente e o seu advogado, onde os dois falaram sobre formas de obter informações, relacionadas com outro processo que envolvia Sarkozy, e que naquela altura estava sob segredo de justiça.

Entre as soluções apresentadas para ter acesso às informações estava a promoção do magistrado, que em troca daria as informações a Sarkozy.