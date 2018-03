NBA. LeBron iguala mais um recorde de Michael Jordan (com vídeo)

Aos 33 anos, LeBron James continua a somar recordes e marcas dignas de registo na NBA. Na última madrugada, o "King" alcançou mais um feito que até agora só tinha sido atingido por um jogador na história da prova: o mítico Michael Jordan.

Na vitória dos Cleveland Cavaliers sobre os Charlotte Hornets (118-105), LeBron James marcou 41 pontos, somando o 866.º jogo consecutivo a fazer pelo menos dez pontos. Uma série iniciada a 6 de janeiro de 2007 e que pode agora ser batida esta sexta-feira, no embate com os New Orleans Pelicans. Jordan, refira-se, cumpriu as 866 partidas nos dois dígitos entre 1986 e 2001.

Destaque ainda para outro recorde conseguido neste jogo, este por Kemba Walker, que se tornou o melhor marcador na história dos Hornets (9841 pontos), ultrapassando Dell Curry no topo da tabela de pontos do clube - que curiosamente é propriedade... de Michael Jordan.

