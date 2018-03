Espanha-Argentina. Messi deu a palestra ao intervalo e motivou depois do 6-1

A goleada imposta por Espanha à Argentina (6-1), na última segunda-feira em Madrid, ainda continua a dar que falar. Agora por causa de Messi. O astro do Barcelona falhou o encontro, devido a lesão, mas mesmo assim decidiu marcar presença no balneário ao intervalo e no fim da partida para dar ânimo aos colegas, segundo conta o jornal argentino "La Nación".

A atitude de Messi causou estranheza junto dos companheiros, dado que, apesar de desempenhar as funções de capitão da seleção argentina, é uma pessoa muito tímida e raramente usa da palavra no balneário. Desta feita, o avançado assumiu o papel de líder: ao intervalo, com a Argentina a perder por 2-1, destacou os pontos positivos do que a equipa havia feito na primeira parte; no fim, pediu ânimo aos colegas. "Levantem a cabeça. Vamos superar isto juntos", disparou.

Aos 31 anos, esta poderá ser a última hipótese de Messi para vencer um Campeonato do Mundo. Em 2014, recorde-se, a Argentina caiu no prolongamento no jogo decisivo, com a Taça a viajar para a Alemanha devido a um golo do suplente Gotze. Agora, a Pulga quer vingar esse destino, contando para isso com a ajuda de uma equipa que tem, indiscutivelmente, de melhorar muito para poder sorrir na Rússia.