Seis distritos concentram dois terços de casos de violência doméstica

Em Portugal, no ano passado, foram registados 26.746 casos de violência doméstica. E do total de casos, dois terços (18.254) estão concentrados nos distritos de Lisboa, Porto, Setúbal, Braga, Aveiro e Faro, revela o Relatório Anual de Segurança Interna (RASI) de 2017, que foi hoje divulgado.

O distrito de Lisboa lidera com 6.303 ocorrências, seguido do Porto (4.629), Setúbal (2.327), Braga (1.838), Aveiro (1.698) e Faro (1.459).

O relatório revela ainda que em 2017 foram detidos 703 suspeitos de violência doméstica. Menos 27 detidos face a 2016.

Entre as vítimas, 79,9% são mulheres, a maioria com 25 ou mais anos, e 84,3% dos suspeitos são homens.

Quanto ao grau de parentesco, o RASI indica que em 53,3% dos casos a vítima era cônjuge ou companheira/o, em 17,32% das situações era ex-conjuge/ex-companheiro, em 15,1% era filho ou enteados e em 5,2% era pai/mãe/padrasto/madrasta. O relatório indica ainda que em 34% das situações a ocorrência foi presenciada por menores e em 40% foi sinalizada a existência de problemas relacionados com o consumo de álcool por parte do denunciado e em 14% com consumo de estupefacientes.

Cerca de 34% dos ilícitos ocorreram durante fins de semana e os restantes casos ao longos dos outros dias da semana, sendo que a segunda-feira é o dia com maior percentagem de ocorrências.

Em 78% dos casos a intervenção policial surgiu depois do pedido da vítima, 9% através de informações de familiares e vizinhos, 4% por conhecimento direto das forças de segurança e 10% por denuncia anónima.