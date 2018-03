Rússia avisa Reino Unido de que tem um mês para reduzir funcionários no país

“O lado britânico deve, dentro de um mês, através de uma redução apropriada do seu pessoal, baixar o número total dos seus empregados na embaixada britânica em Moscovo e dos consulados britânicos na Rússia para o mesmo número de diplomatas, pessoal técnico e administrativos russos que fiquem no Reino Unido", pode ler-se num comunicado divulgado hoje.

De acordo com a AFP, que cita o comunicado, este será o último passo da guerra diplomática que se vive entre a Rússia e vários outros países do mundo, na sequência do envenenamento de Sergei Skripal, o ex-espião russo de 66 anos.

Recorde-se que, Sergei Skripal, e a sua filha Yulia, foram encontrados inconscientes em Salisbury, no Reino Unido, após terem sido envenenados com uma substância química que ataca o sistema nervoso.

O Reino Unido atribuiu o envenenamento à Rússia.