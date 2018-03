Meteorologia. Fim de semana sem chuva

De acordo com as previsões do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), este fim de semana de Páscoa a possibilidade de ocorrência de chuva é baixa em quase todo o país.

Quanto ao vento e à agitação marítima vão ficar mais fracos durante a manhã de sábado e as temperaturas máximas vão subir durante o fim de semana, sendo que no domingo podem chegar aos 20º celsius nas regiões Sul, litoral Norte e Centro.

No entanto, a chuva regressa já no início da semana, prevendo-se períodos de chuva e queda de neve nos pontos mais altos da Serra da Estrela na segunda-feira. Terça-feira o vento vai voltar a ficar mais forte sobretudo no litoral e terras altas. O IPMA prevê também uma descida da temperatura nesses dias.