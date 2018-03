Feira. Homem baleado durante discussão em café

Um homem foi baleado durante uma discussão num café na Vergada, Feira, na madrugada deste sábado.

A rixa começou por volta das cinco da manhã, quando um dos homens terá começado uma discussão com outros dois indivíduos. “Só os ouvi a discutirem e depois começaram a agredir-se uns aos outros”, referiu uma testemunha ao Jornal de Notícias (JN).

A mesma fonte adiantou ainda que durante a rixa um dos homens disparou, tendo a bala atingido um dos homens no braço.

Os bombeiros de Lourosa foram chamados ao local para socorrer o homem baleado e o autor do disparo que também estava ferido.

“Nunca tivemos problemas aqui no café (...), foi a primeira vez que aconteceu uma coisa destas, mas felizmente ninguém está ferido com gravidade”, referiu o dono do café ao JN.

Os dois homens foram socorridos no hospital S. Sebastião na Feira.