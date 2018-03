Número de casos confirmados de sarampo sobe para 84

Segundo o último balanço da Direça-Geral de Saúde (DGS), o número de casos de sarampo subiu para 84.

O comunicado indica ainda que dos 84 casos, 71 já estão curados, estando 13 pessoas em tratamento e 19 casos sob investigação.

“Está em curso a investigação epidemiológica detalhada da situação, que inclui investigação laboratorial de todos os casos”, referiu a entidade, relembrando que “o vírus do sarampo é transmitido por contacto direto com as gotículas infecciosas ou por propagação no ar, quando a pessoa infetada tosse ou espirra” e que os sintomas aparecem entre 10 a 12 dias depois de a pessoa ser infetada.