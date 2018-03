Este sábado, um motociclista de 20 anos morreu devido a um despiste, na Lourinhã. Segundo o comando-geral da GNR, o número de vítimas mortais na Operação da Páscoa sobe, assim, para três.

No último balanço feito pela GNR, este sábado, registaram-se até às 24h de sexta-feira 476 acidentes, mais 76 do que no mesmo período do ano passado.

A Operação Páscoa começou na quinta-feira e irá prolongar-se até à próxima segunda-feira.