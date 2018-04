Primeiro conselho nacional de Rui Rio realiza-se amanhã num hotel do Porto

O primeiro conselho nacional do PSD desde que Rui Rio chegou à liderança realiza-se amanhã, no Porto. Um dos objetivos desta reunião será eleger José Silvano como secretário-geral do partido. A reunião do órgão máximo do PSD entre congressos está prevista para as 21 horas, num hotel da Invicta.

Silvano foi a escolha de Rui Rio na sequência da demissão de Feliciano Barreiras Duarte devido à notícia do semanário “SOL” de que tinha dados falsos no seu currículo. O nome de José Silvano, deputado e ex-presidente da Câmara de Mirandela, foi ratificado pela comissão política nacional na quarta-feira e deverá ser bem acolhido pelos conselheiros nacionais.

No primeiro encontro entre Rio e as distritais do partido, na última quarta-feira, a escolha de Rui Rio foi elogiada por muitos dos presentes. Alguns sociais--democratas lamentaram, porém, a ausência de debate sobre a estratégia do partido. O líder do PSD apresentou aos dirigentes distritais as linhas gerais do conselho estratégico nacional, uma espécie de governo-sombra destinado a preparar o programa para as eleições legislativas.

Rui Rio não apresentou ainda as suas escolhas para integrar o conselho estratégico nacional, que será presidido por David Justino, mas têm sido apontados os nomes de Álvaro Almeida, nas finanças, Álvaro Amaro, na reforma do Estado e descentralização, e Silva Peneda, na área da segurança social. São também falados Matos Correia para a administração interna e Arlindo Cunha na agricultura.

Rui Rio explicou, quando apresentou a iniciativa, que “é o órgão que vai ter os porta-vozes e os coordenadores do partido para as mais diversas áreas”. O presidente do PSD disse, nessa altura, que “o que se pretende com este conselho é pôr todo um país a militar de uma forma diferente no partido”. Ao todo são 16 áreas temáticas: assuntos europeus, relações externas, reforma do Estado, defesa nacional, finanças públicas, justiça, segurança interna, agricultura, coesão do território, economia, saúde, solidariedade, educação, ensino superior, saúde e assuntos do mar.