Inglaterra/Alemanha. City e Bayern a uma vitória do champanhe

Guardiola e Bernardo Silva podem festejar a primeira Premier League no dérbi com o United de Mourinho. Já os bávaros do veterano Heynckes vão levar o champanhe para Augsburg

O primeiro fim de semana (completo) de abril pode fazer de Pep Guardiola e Jupp Heynckes os novos reis de Inglaterra e Alemanha. Manchester City e Bayern Munique dominaram a seu bel--prazer os respetivos campeonatos esta temporada e precisam apenas de mais uma vitória para poderem festejar a conquista do título nacional. Este sábado, citizens e bávaros deram mais uma prova cabal do seu poderio - imensamente maior que todos os outros adversários internos.

Em Goodison Park, o Manchester City foi arrancar uma vitória bastante tranquila sobre o Everton: 1-3, com três golos apontados até aos 37 minutos - a partir daí, foi gerir. Sané abriu o marcador logo aos quatro minutos, Gabriel Jesus ampliou aos 12’ e Sterling fez o terceiro aos 37’. O inglês acabaria por dar o lugar a Bernardo Silva aos 64’, no minuto seguinte a Bolasie reduzir para os toffees.

Com o triunfo em Liverpool, o City manteve os 16 pontos de vantagem sobre o segundo classificado, o rival Manchester United, que bateu o Swansea (2-0) em duelo de treinadores portugueses (José Mourinho vs. Carlos Carvalhal). E, na próxima jornada, será precisamente no dérbi entre as duas equipas de Manchester, no Etihad Stadium, que Guardiola, Bernardo Silva e companhia podem pôr a primeira Premier League no bolso: “basta” conseguir uma vitória na receção aos red devils.

No que respeita à Bundesliga, o arraso foi ainda maior. Em Munique, o Bayern trucidou o Borussia Dortmund, crónico candidato ao título - e apontado no início da época como o principal opositor dos bávaros -, por concludentes 6-0! Uma goleada, refira-se, que permitiu ao conjunto orientado pelo veterano Heynckes preparar desde logo o encontro com o Sevilha para a Liga dos Campeões, pois o resultado ao intervalo era já de 5-0.

Lewandowski, antigo goleador... do Dortmund, fez três dos seis golos do Bayern (5’, 44’ e 87’). James Rodríguez (14’), Müller (23’) e Ribèry (45’+1’) apontaram os restantes. O Bayern manteve assim os 17 pontos de vantagem sobre o segundo, o Schalke 04, quando estão por disputar 18 pontos. Na próxima ronda, os bávaros deslocam-se ao terreno do Augsburg, situado num tranquilo décimo lugar, e difícil é pensar que uma equipa que venceu 13 vezes nos últimos 15 jogos não o conseguirá agora, no momento da verdade.

Jardim novamente batido

Em França, o PSG está igualmente perto de reivindicar o título nacional perdido na última temporada para o Mónaco. Enquanto tal não acontece, porém - os parisienses, a sete jornadas do fim, têm mais 17 pontos que os monegascos, mas também um jogo a mais -, a equipa da capital somou o segundo troféu da temporada: depois de ter batido o conjunto de Leonardo Jardim na Supertaça (2-1, com golos de Daniel Alves e Rabiot e Gonçalo Guedes em campo nos últimos quatro minutos), o PSG voltou a vencer o Mónaco numa final, agora da Taça da Liga. Cavani (8’, de penálti, e 85’) e Di María (21’) fizeram os golos no triunfo por 3-0, que sela a quinta conquista consecutiva dos parisienses na competição. O PSG, refira-se, é ainda o grande favorito a vencer também a Taça.