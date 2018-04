Azeite. O ouro líquido nacional é afinal cada vez mais espanhol

De acordo com o presidente do município de Monforte, “esta empresa é uma das maiores do mundo no setor da produção de azeites, irá sem dúvida criar novas oportunidades de crescimento, de novos negócios, que irão gerar riqueza e postos de trabalho no concelho”.

O autarca sublinha ainda que o lagar deverá estar em funcionamento já em outubro e prevê a criação de 20 novos postos de trabalho.

O fio dourado com sotaque cada vez mais estrangeiro

Portugal é um dos maiores exportadores do mundo, mas nem todo o azeite produzido no nosso país nasce de mãos nacionais.

Vieram de outros países, apaixonaram-se por Portugal, pela comida, pela paisagem, pelo vinho e... pelo azeite. E azeite acabaram por fazer também. O investimento estrangeiro neste setor português não para de crescer.

Já em 2009 se falava do facto de os investidores espanhóis estarem a comprar hectares de terras no Alentejo e a plantar novos olivais – um investimento que continua a existir e tem vindo a ser reforçado de ano para ano.

Em 2015, por exemplo, foi anunciada a plantação, no concelho da Azambuja, do maior olival da península Ibérica, com cerca de 700 hectares.

Os espanhóis têm estado no topo da lista dos que mais investem, mas existem outras nacionalidades a apostar em Portugal. De acordo com Henrique Herculano, do Centro de Estudos e Promoção do Azeite do Alentejo (CEPAAL), nos últimos anos, “os investidores em Portugal são sobretudo espanhóis, mas há também alguns suíços e franceses, entre outros. A aposta tem a ver com a expressão que o azeite tem nestes mercados. Pode falar--se em crescimento do negócio. Tem sido uma aposta a nível global”.