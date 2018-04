"António Costa não descarta a hipótese de fazer um bloco central", diz Marques Mendes

Marques Mendes está convencido de que António Costa não afasta a hipótese de fazer uma aliança com o PSD a seguir às eleições legislativas, porque "sabe que é difícil repetir" a geringonça.

"No seu íntimo, António Costa ainda não descartou a hipótese de fazer um bloco central se não tiver maioria absoluta. A ideia do Bloco Central não lhe desagrada", afirmou, no seu comentário na SIC.

Para o ex-líder do PSD, os elogios de António Costa ao líder do PSD são um sinal de que quer jogar em todos os tabuleiros. "Não é uma coisa normal", acrescentou.

O primeiro-ministro afirmou recentemente, numa entrevista à revista Visão, que "soluções tipo bloco central são negativas para a democracia, porque a empobrecem".

Marques Mendes considera que Rui Rio também não "desdenha" essa hipótese, porque se perder as eleições é "a única hipótese que tem de se aguentar na liderança".

O comentador defendeu ainda que o Bloco de Esquerda e o PCP estão a alterar as suas estratégias. Os comunistas estão a "afastar-se cada vez mais do governo" e o BE está "cada vez mais próximo" de António Costa, porque quer "transformar-se" num partido de poder e "ir para dentro do governo".