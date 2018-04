Entrega do IRS. Já mais de 256 mil contribuintes entregaram a declaração

Arrancou no domingo, o prazo para a entrega do IRS de 2017 e, até às 8 da manhã desta segunda-feira, 256.817 contribuintes já tinham validado ou preenchido a sua. Os números foram avançados pelo secretário de Estado dos Assuntos Fiscais à Antena 1 mas deixa um recado: "não é preciso fazer tudo no início, nem deixar tudo para a última hora".

Já em relação aos problemas técnicos no acesso ao Portal das Finanças, garantiu que é "preciso desmistificar" as falhas: "elas poderão ser temporárias, e não serem atribuíveis ao sistema informático mas ao nosso browser".

Questionado sobre as pessoas que este ano perdem o direito a entregar o IRS em papel, o secretário de Estado considerou que elas são poucas – cerca de 150 mil famílias. E disse ter a "expectativa" de que não haja problemas com elas.

António Mendonça Mendes diz que as pessoas sem computador, internet ou capacidade para preencherem o IRS online, têm ao seu dispor o "atendimento digital assistido" nos serviços de finanças, que podem ir às juntas de freguesia (há mais de 800 que ajudam no preenchimento do IRS) e aos espaços do cidadão.