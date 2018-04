Patrícia Mamona grávida? | Foto

Este domingo celebrou-se a Páscoa e, além disso, celebrou-se também o dia das mentiras – 1 de abril. Quem aproveitou o dia para pregar uma partida aos seus seguidores foi Patrícia Mamona.

A atleta partilhou uma fotografia onde mostra a sua barriga, alegando que estava grávida mas, no entanto, tudo não passou de uma brincadeira. A pequena mentira durou pouco temppo, uma vez que logo após partilhar uma instastorie, no Instagram, Patrícia Mamona desmentiu a gravidez, afirmando que se tratava de uma brincadeira do dia das mentiras e que tinha apenas abusado na comida.