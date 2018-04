Crianças afastam menino negro em parque infantil e lançam discussão sobre racismo

As imagens foram captadas em Bilbau e começam por mostrar uma criança a entrar com a mãe no parque infantil. A criança tenta brincar no escorrega onde estão outras crianças, mas é afastada. A mãe decide ir então para outro sítio, onde não está mais nenhuma criança.

A criança fica então a brincar na companhia da mãe, mas o grupo de crianças do escorrega acaba por ir rodear o menino.

A mãe não reage e afasta-se do parque infantil. No entanto, o vídeo foi parar às redes sociais e levantou uma discussão quer em relação ao racismo, quer no que respeita à responsabilidade parental. De acordo com o ElPeriódico, as reações de muitos questionam o comporto das crianças, mas também o facto de a mãe não ter feito nada.

Estudos sobre o tema Mas afinal o que dizem os especialistas sobre o tema e o que tem mudado nos últimos anos? Tem mudado alguma coisa? De acordo com dados recentes, recolhidos pela BBC, nas últimas décadas, as estatísticas sobre o preconceito explícito têm mudado. Por exemplo, em 1980, em Inglaterra, 50% da população era contra casamentos entre brancos e negros. A taxa caiu para 15% em 2011. Uma tendência que se registou ainda nos EUA, por exemplo. Em 1958, 94% admitia ser contra este tipo de casamento. Mas, em 2013, este número já tinha caído para 11%.

No entanto, vários psicólogos afirmam que o mais difícil de erradicar é o preconceito implícito – que é alimentado sem intenção. Na campanha presidencial, Hillary Clinton dizia: “Acho que o preconceito implícito é um problema para todos”. Recorde-se que o tema esteve envolvido recentemente em muita polémica, nomeadamente, quando foram anunciados testes que “permitiam” revelar níveis de preconceito implícito.