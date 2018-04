Homem desaparecido em Melgaço encontrado morto

Um homem desaparecido de um lar em Melgaço, este domingo, foi encontrado sem vida na manhã desta segunda-feira, refere o Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Viana do Castelo. O corpo foi encontrado “de barriga para baixo num rego de água", após poucas horas de as buscas terem iniciado.

De acordo com a mesma fonte, o homem tinha uma idade compreendida entre os 60 e os 65 anos e as autoridades acreditam que este terá caído à água ao descer um terreno com relevo acentuado.