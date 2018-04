Dívida pública sobe para 246 mil milhões em fevereiro

A dívida pública portuguesa situou-se em 246 mil milhões de euros em fevereiro, o que representa, um aumento de 2,4 mil milhões de euros face ao final de janeiro. Os dados foram revelados pelo Banco de Portugal.

A dívida pública já havia subido em janeiro face a dezembro, de 242,6 mil milhões de euros para 243,6 mil milhões de euros.

“Para este aumento contribuiu essencialmente o acréscimo dos títulos de dívida pública (2,2 mil milhões de euros)”, refere o regulador. Em fevereiro, os ativos em depósitos das administrações públicas subiram 2,2 mil milhões de euros, “pelo que a dívida pública líquida de depósitos registou um aumento de 0,2 mil milhões de euros em relação ao mês anterior, totalizando 223,3 mil milhões de euros”, diz o BdP.

O Banco de Portugal divulgou ainda a sua contabilidade relativamente ao impacto orçamental das ajudas à banca desde 2007. No espaço de 10 anos, os montantes canalizados para o sistema financeiro tiveram um impacto equivalente a 9,1% do PIB no défice e a 12,3% do PIB na dívida pública. Só no ano passado, o sistema financeiro absorveu 4,5 mil milhões de euros de dinheiros públicos, o equivalente a 2,4% do PIB, devido essencialmente à recapitalização da Caixa Geral de Depósitos.