Marcelo Rebelo de Sousa elogia militares atacados na República Centro-Africana

Através de uma nota publicada no site da Presidência da República, Marcelo Rebelo de Sousa elogiou a calma com que os militares portugueses lidaram com o ataque de que foram alvo.

Enquanto percorriam as ruas do distrito de Bangui, capital da República Centro-Africana, militares portugueses em patrulha foram subitamente atacados "com tiros de armas ligeiras por elementos de um grupo armado", segundo um comunicado do Estado-Maior das Forças Armadas.

Hoje, no site da Presidência, Marcelo Rebelo de Sousa fez saber que está a acompanhar a situação de perto, deixando um elogio para os militares portugueses presentes na República Centro-Africana.

“Tendo sido alvejados por tiros de armas ligeiras, disparadas por um grupo armado a coberto de mulheres e crianças, os militares portugueses souberam reagir a esta situação complexa com determinação e serenidade, não tendo sofrido qualquer baixa", lê-se na nota publicada.

O Presidente da República fez ainda saber que já contactou telefonicamente com o comandante da Força Nacional Destacada na República Centro Africana, a quem sublinhou “o apreço pela forma como os militares portugueses intervieram, no passado sábado, em Bangui, durante uma patrulha de rotina”.