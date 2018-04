Maquinistas anunciam greves em abril

O sindicato dos maquinistas do setor ferroviário anunciou uma greve entre os dias 16 e 17 de abril. A greve tem início às 12h do dia 16 de abril e termina às 12h do dia 17.

À Lusa, o Sindicato dos Maquinistas referiu que em causa estão os direitos dos trabalhadores e a segurança na circulação dos comboios.

“Na base desta luta estão os direitos dos trabalhadores, mas também a necessidade de melhorar a segurança da circulação e modernizar os caminhos de ferro”, disse António Medeiros, presidente do sindicato.