Onde está o Wally? Já pode procurá-lo no Google Maps

A propósito do Dia das Mentiras, a Google aproveitou para lançar um desafio aos utilizadores do serviço de mapas e colocou o famoso Wally escondido em várias partes do mundo.

Pode ir à procura do Wally no meio dos mapas virtuais. Para isso, basta abrir a aplicação e clicar na figura do Wally que deverá aparecer do lado esquerdo do ecrã e começar a procurar.

Wally e os seus amigos estão escondidos no Google Maps até à próxima semana.