Carros. Mercado cresceu mais de 5% em março graças aos veículos de passageiros

O mercado automóvel registou um crescimento de 5,4% no mês de março, impulsionado pelo comportamento favorável dos ligeiros de passageiros, uma vez que as matrículas de veículos comerciais caíram. Os dados foram revelados pela ACAP ao revelar que foram matriculados pelos representantes legais de marca a operar em Portugal 31.671 veículos automóveis.

Já no primeiro trimestre de 2018, o mercado de veículos automóveis novos registou 73.104 novas matrículas, o que representou um crescimento homólogo de 4,7%.

Em março entraram em circulação 27.818 novos automóveis ligeiros de passageiros, ou seja, mais 7,1% do que no mês homólogo do ano anterior. Nos três primeiros meses de 2018 as matrículas de veículos ligeiros de passageiros totalizaram 63.139 unidades, o que se traduziu numa variação positiva de 5,5% relativamente a período homólogo de 2017.

Já em relação aos veículos ligeiros de mercadorias, a ACAP diz que foram matriculados em Portugal 3.495, o que representou um decréscimo de 2,2%. Mas no primeiro trimestre o mercado ascendeu a 8.710 veículos, o que representou um aumento de 0,5% face ao período homólogo do ano anterior.

Quanto ao mercado de veículos pesados, o qual engloba os tipos de passageiros e de mercadorias, em março verificou-se uma queda de 26,6% em relação ao mês homólogo do ano anterior, tendo sido comercializados 358 veículos desta categoria. Nos três primeiros meses de 2018 as matrículas totalizaram 1.255 unidades, o que representou um decréscimo do mercado de 1,1% relativamente ao período homólogo de 2017.