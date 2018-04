Energias Renováveis. Associações falam em "marco histórico"

Os dados da REN – Rede Energéticas Nacionais mostram que a eletricidade de origem renovável produzida no mês me questão foi de 4.818 Gigawtt hora (GWh). O consumo de Portugal continental foi de 4.647 GWH.

Tanto a Associação Portuguesa de Energias Renováveis como a associação ambientalista Zero dizem que se trata de algo “inédito” e destacam que se pode mesmo de um marco histórico.

Estes dados, além de assinalarem um marco histórico do setor elétrico português, demonstram a viabilidade técnica, a segurança e a fiabilidade do sistema elétrico nacional, com muita eletricidade renovável”, explicam as associações, em comunicado, sublinhando que, em termos de recursos energéticos, o principal destaque vai para a hídrica e eólica, responsáveis por 55% e 42% das necessidades.

Um caminho a fazer

Recentemente, um estudo da Agência Europeia do Ambiente sobre a utilização de energias alternativas colocava Portugal em sétimo lugar. De acordo com os responsáveis políticos, Portugal tem vindo a apostar fortemente no desenvolvimento das energias renováveis, mas há quem destaque que nem tudo é positivo. Há pouco tempo, Cristina Camus, coordenadora da pós-graduação em Engenharia e Gestão de Energias Renováveis (EGER) do Instituto Superior de Engenharia de Lisboa (ISEL), explicava que, por exemplo, na área dos transportes ainda muito há a fazer, pois o parque automóvel é “dominado pelo diesel e pela gasolina”.