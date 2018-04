Teste ao HIV e Hepatice C poderá ser feito em casa

A Associação Abraço vai lançar, entre abril e maio deste ano, um kit de rastreio ao vírus HIV e à Hepatite C para ser feito em casa, segundo o Jornal de Notícias. O teste, gratuito, anónimo e confidencial, estará apenas disponível para maiores de 18 anos que residam no país. O teste poderá ser encomendado online.

No entanto, a amostra terá de ser enviada para laboratório para se apurarem os resultados. Se o resultado for positivo, a Associação Abraço quebra o anonimato e contata com a pessoa para a encaminhar para os serviços de saúde.

Esta iniciativa tem o apoio informal da Direção-Geral de Saúde, apesar de o Infarmed ter esclarecido que a sua utilização é "off label" por não ter sido "estudado nem avaliado de acordo com os requisitos europeus".