Descoberta de vestígios arqueológicos atrasa reparação na linha do elétrico 28

Em janeiro, depois de o piso ter abatido após uma rutura de um coletor, em Alfama, foram encontrados vestígios arqueológicos, que estão a atrasar a reparação do piso e a linha do elétrico 28.

Jorge Pinho, um dos arquélogos que está a estudar os vestígios, referiu, citado pelo jornal Público, que as descobertes são “cinco silos, datando aproximadamente do século XVII, que basicamente são aberturas subterrâneas escavadas na rocha com o intuito de armazenar alimentos ou mesmo criar lixeiras”.

O arqueólogo, que foi escolhido pela autarquia de Lisboa para estudar estes vestígios, explica ainda que era dessa forma que os habitantes armazenavam a sua comida.

A circulação do elétrico foi alterada a meio de janeiro e a ligação é feita por autocarros, mas o elétrico volta ao seu percurso normal já em maio, assim que as obras de reparação acabarem.