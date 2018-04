Obra de arte de Ronaldo encanta Europa | VÍDEO

Real Madrid venceu por 3-0 em Turim com bis do CR7

Se já faltavam palavras para descrever os feitos de Cristiano Ronaldo enquanto futebolista, o Juventus-Real Madrid de ontem veio contribuir ainda mais para acentuar essa dificuldade. Os merengues, bicampeões europeus em título, foram a Turim vencer por concludentes 3-0, na primeira mão dos quartos-de-final da Liga dos Campeões, com o internacional português a marcar os dois primeiros golos e a assistir para o terceiro, apontado por Marcelo. O segundo golo de Ronaldo, todavia, é aquele que irá perdurar para os anais da história: um golo monumental, de pontapé de bicicleta, que deixou Buffon pregado no relvado e Zidane de mãos na cabeça – mereceu até os aplausos dos adeptos... da Juventus. O CR7 tornou-se ainda o primeiro jogador a marcar em dez jogos consecutivos na competição, batendo o recorde que partilhava com o holandês Ruud Van Nistelrooy.

Se na final da época passada Ronaldo já tinha destroçado a Juve com outro bis, desta feita começou logo aos três minutos a mostrar que seria mais do mesmo. Assistido por Isco, apareceu na zona do ponta-de-lança a bater Buffon, somando o 15.º golo nos últimos dez jogos na prova. Aos 64’, o grande momento do jogo – e um dos melhores da época: Carvajal cruzou para o meio da área da vecchia signora e o astro luso, numa elevação incrível, ensaiou uma bicicleta que levou a bola às malhas da baliza italiana. Aos 72’, e já com a Juventus reduzida a dez (Dybala foi expulso) e completamente perdida em campo, combinou com Marcelo e o lateral-esquerdo brasileiro selou a contagem, arrumando com a eliminatória.

Em Sevilha, a equipa da casa até se adiantou no marcador, mercê de um golo de Sarabia aos 31’, mas o Bayern acabaria por dar a volta com dois golos de ressalto: aos 37’, o remate de Ribèry desviou em Navas e traiu o guardião andaluz; aos 68’, o cabeceamento de Thiago Alcântara tabelou em Escudero e fez o 1-2 final.